Treni cancellati e traffico ferroviario fortemente rallentato dal pomeriggio di oggi, 2 marzo, sulla linea Caserta-Foggia, a causa di un incendio che si è verificato nei pressi dei binari tra Solopaca e San Lorenzo. L'allarme alle 16 circa, sul posto sono intervenuti i tecnici per la messa in sicurezza e il ripristino; richiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco, che si sono occupati delle fiamme. L'ultimo aggiornamento disponibile fornito da Trenitalia è delle 20:30 e indica che gli operai sono ancora al lavoro. In conseguenza dell'incendio si registrano ritardi fino a 120 minuti per i treni in viaggio; tra Benevento e Telese Cerreto è stato istituito un servizio sostitutivo con autobus.

Col passare delle ore i ritardi, inizialmente stimati in 60 minuti, si sono raddoppiati; il fuoco, stando a quanto ricostruito dal personale di Rfi, ha danneggiato i cavi elettrici in prossimità dei binari tra Solopaca e San Lorenzo, causando inevitabilmente i forti rallentamenti. Dalle 18:35, quando il ritardo è arrivato a 120 minuti ed erano ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio, è stato attivato il servizio sostitutivo con autobus. Alle 19:30 è stato necessario riprogrammare il servizio commerciale, per bypassare l'area coinvolta dall'incidente e consentire il prosieguo delle operazioni.

Incendio tra Solopaca e San Lorenzo, treni cancellati

In base all'ultimo aggiornamento fornito da Trenitalia, risultano direttamente coinvolti i seguenti treni:

• FA 8315 Roma Termini (15:10) – Lecce (20:35)

• FA 8319 Roma Termini (16:45) – Bari Centrale (21:00)

• FA 8326 Lecce (16:55) – Roma Termini (22:20)

• FA 8323 Roma Termini (18:05) – Lecce (23:23)

• FA 8325 Roma Termini (19:05) – Benevento (20:56)

• R 5893 Roma Termini (14:53) – Benevento (18:06)

• R 21207 Caserta (18:20) – Benevento (19:28)

• R 21199 Napoli Centrale (18:57) – Benevento (20:40)

• R 21211 Caserta (20:37) – Benevento (21:48)

I treni parzialmente cancellati sono i seguenti:

IC 704 Bari Centrale (15:55) – Roma Termini (22:20): limitato a Ponte Casalduni (19:11), i passeggeri diretti a Telese Cerreto e Roma Termini possono proseguire con il treno FA 8326 in partenza da Ponte Casalduni alle ore 20:39 e in arrivo a Telese Cerreto alle ore 20:49 e Roma Termini alle ore 22:20

• R 21194 Benevento (15:47) – Napoli Centrale (17:50): limitato a San Lorenzo Maggiore (16:06)

• R 21197 Napoli Centrale (15:57) – Benevento (17:43): limitato a Telese Cerreto (17:13)

• R 21214 Benevento (18:08) – Caserta (19:37): origine da Telese Cerreto (18:48)

Totalmente cancellati due treni:

• R 21196 Benevento (16:51) – Napoli Centrale (19:00)

• R 21167 Napoli Centrale (19:15) – Caserta (20:03)