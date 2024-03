Tre vigili urbani picchiati a calci e pugni a Porta Nolana vanno in ospedale: preso ambulante abusivo Gli agenti aggrediti nel corso di un controllo sul commercio abusivo. Due hanno ricevuto 7 giorni di prognosi, il terzo 3 giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Tre agenti della Polizia Locale picchiati a calci e pugni da un ambulante abusivo a Porta Nolana, al centro di Napoli. I caschi bianchi dell'Unità Operativa Avvocata sono stati assaliti, nel tardo pomeriggio di martedì 19 marzo scorso, mentre stavano eseguendo dei controlli sul commercio illegale nella zona. L'ambulante, un uomo extracomunitario di circa 50 anni, è stato poi arrestato. Mentre gli agenti sono stati subito soccorsi e portati in ospedale. Due hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, il terzo in 3 giorni.

La denuncia della Uil Fp: "Basta aggressioni"

A denunciare l'accaduto è il sindacato Uil Fp, che in una nota ha espresso:

massima solidarietà ai tre colleghi della Polizia Locale del Comune di Napoli dell'Unità Operativa Avvocata e gli auguri di una pronta guarigione. Nel tardo pomeriggio di ieri sono stati aggrediti da un cittadino extracomunitario ambulante irregolare fermato durante un'operazione di repressione del commercio abusivo nell'area di Porta Nolana-piazza Garibaldi. Due colleghi hanno riportato lesioni guaribili in 7 giorni, uno lesioni guaribili in 3 giorni.

Poi aggiunge:

Questo ennesimo episodio ripropone la questione della sicurezza dei lavoratori, finalmente al centro del dibattito politico nelle ultime settimane nel nostro Paese. Battaglia che la Uil ha avviato già dal 2001 con la campagna “Zero morti sul lavoro, un inno alla vita, una battaglia di civiltà del lavoro”, nel quale tutti dobbiamo crederci, ricordando che senza sicurezza non c'è futuro.

E conclude:

È vergognoso stare ogni volta a denunciare l'ennesimo episodio, parlando di fatalità o di accadimento doloroso. Sono anni che chiediamo che i nostri colleghi della Polizia Locale non siano lasciati soli e che siano coinvolte tutte le forze di Polizia, in un'area di così grande degrado notoriamente soggetta a episodi di violenza, spaccio di droga e commercio abusivo di prodotti falsi da parte di ambulanti di ogni genere.