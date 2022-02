Tre bombe in un giorno, a Frattaminore è guerra di camorra tra i clan di Arzano A Frattaminore (Napoli) è scoppiata una guerra di camorra: in poco più di 24 ore sono esplose tre bombe. A combattersi sarebbero i gruppi della vicina Arzano.

A cura di Nico Falco

Tre bombe in poco più di un giorno, appena 26 ore dalla prima alla terza. E, prima ancora, un'auto crivellata di proiettili. Frattaminore, provincia nord di Napoli, sembra essere diventato il nuovo terreno di scontro tra i clan di camorra che si contendono l'egemonia a furia di attentati dinamitardi. A fronteggiarsi sarebbero i gruppi Cristiano e Monfregolo, entrambi con interessi sulla vicina Arzano, di recente entrati in conflitto aperto.

A Frattaminore tre bombe in due giorni, è guerra di camorra

L'ultimo episodio nella notte appena trascorsa: un ordigno è esploso intorno alle 2:20 in via Sant'Angelo. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania. La bomba carta era stata piazzata davanti a un edificio al civico 16, l'esplosione ha danneggiato il cancello ma non ha causato feriti.

Meno di 24 ore prima, domenica mattina, un altro attentato con modalità simili. Una bomba carta è stata fatta esplodere intorno alle 9:30 davanti a un centro scommesse di via Firenze, causando spavento tra i residenti e chi a quell'ora era in strada. Sono intervenuti gli agenti del commissariato Frattamaggiore della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco per controllare le condizioni dell'edificio.

Prima ancora, nella serata di sabato 5 febbraio, intorno alle 22, un altro ordigno è scoppiato in via Turati, a pochi passi dall'hub vaccinale, davanti a una sala slot, la Royal Chic Vlt. L'esplosione ha danneggiato l'ingresso e la saracinesca; indagini, anche in questo caso, affidate ai poliziotti del commissariato di Frattamaggiore.

Nella stessa zona auto crivellata di proiettili

Pochi giorni prima, nella notte del 23 gennaio, un'automobile era stata crivellata di proiettili. Era successo, ancora, in via Turati. Contro la vettura erano stati esplosi almeno 15 colpi, in quello che pare un avvertimento di matrice camorristica e su cui stanno indagando i carabinieri di Giugliano in Campania, dopo il primo intervento dei militari di Frattamaggiore. Ultimo episodio, quello del 16 gennaio: una bomba era stata fatta esplodere nella notte davanti a un centro estetico al civico 19 di via Giuseppe Di Vittorio.