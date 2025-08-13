napoli
Tre bimbi trascinati dalla corrente mentre fanno il bagno, paura a Vietri: arriva la Guardia Costiera

Tre bambini sono stati trascinati al largo dalla corrente mentre si trovavano su un Sup: provvidenziale l’intervento della Guardia Costiera di Salerno, che ha raggiunto i tre bimbi e li ha tratti in salvo.
A cura di Valerio Papadia
Momenti di grande spavento nel pomeriggio di ieri, martedì 12 agosto, a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, nel Salernitano: tre bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, mentre stavano facendo un bagno in mare adagiati su un Sup, sono stati trascinati al largo dalla corrente, a causa dell'improvviso aumento dell'intensità del vento. L'allarme è scattato immediatamente: la Sala Operativa della Guardia Costiera di Salerno, valutato il pericolo che correvano i tre bambini, ha repentinamente inviato in mare la motovedetta CP854.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato il Sup, ma dei tre bimbi non c'era traccia; i piccoli, infatti, vistisi in difficoltà, erano riusciti a raggiungere a nuoto la spiaggetta cosiddetta "dello Scoglione", inaccessibile però sia via terra che via mare per il grande natante della Guardia Costiera. E così, grazie a una piccola imbarcazione messa a disposizione da uno stabilimento balneare nelle vicinanze, i militari sono riusciti a raggiungere i tre bambini e a riva; per i piccoli soltanto un comprensibile spavento, ma nessuna conseguenza di salute. I bimbi sono stati così riaffidati ai genitori, anche loro visibilmente spaventati per la sorte dei loro figli.

