Trattoria Nennella cerca camerieri e chef a Malta: "Paghiamo vitto e alloggio" La Trattoria Da Nennella cerca nuovi dipendenti: colloqui a Napoli, la sede è a Malta ma con alloggio e vitto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Trattoria Da Nennella cerca nuovi lavoratori, per la sede di Malta (ma con colloqui a Napoli). Lo ha fatto sapere la stessa trattoria sui propri profili social. "Si offre alloggio compreso, vitto in trattoria nei turni lavorativi. Se siete interessati potete inviarci il vostro curriculum a nennellaannunci@gmail.com. Il colloquio è possibile farlo in sede a Napoli", dice l'annuncio.

In particolare, per la sede di Malta, la Trattoria Da Nennella fa sapere di essere alla ricerca di:

2 Chef de rang (in sala)

2 Camerieri (in sala)

2 Runner (in sala)

1 Aiuto Cuoco (in cucina)

1 Aiuto Pizzaiolo (in cucina)

1 Fornaio (in cucina)

La Trattoria Da Nennella, dunque, si prepara alla sua "invasione" dell'isola di Malta: lo storico locale di Napoli, che aprì nel 1949 su idea di Elisabetta Vitiello (la "Nennella" originale da cui prende il nome, ovvero "ragazzina" in napoletano, ricalco dallo spagnolo "nena" che significa appunto "giovane ragazza"), la quale serviva da mangiare alle truppe statunitensi dopo la guerra nel piccolo locale dei Quartieri Spagnoli. Dal 5 dicembre 2023, lo storico locale è stato lasciato per un trasferimento nella vicina Piazza Carità, luogo più spazioso e sicuramente più di passaggio per i tanti turisti che affollano la città partenopea.