Trasporti Regione Campania, Luca Cascone rimette la delega a De Luca: "Contro di me accuse infamanti" L'annuncio del consigliere regionale sui social: "Contro di me accuse infamanti. Ho fiducia nella magistratura"

A cura di Pierluigi Frattasi

Il consigliere regionale della Campania, Luca Cascone, ha rimesso la delega alle Infrastrutture della Mobilità al presidente Vincenzo De Luca. Cascone, uomo di fiducia del Governatore, è stato nell'ultimo decennio una sorta di assessore ai Trasporti regionale, considerato che l'ex sindaco di Salerno non aveva assegnato l'assessorato, mantenendo per sé la delega. La decisione del consigliere regionale di rassegnare le deleghe arriva anche dopo le perquisizioni effettuate negli uffici negli scorsi giorni. Accuse sempre respinte da Cascone.

L'annuncio della rassegna delle deleghe sui social

Ad annunciare la decisione sofferta è stato lo stesso Cascone, oggi, sul suo profilo social:

Nella giornata di ieri il mio avvocato ha ricevuto una nuova notifica, un’accusa aggiuntiva a quelle già ricevute, questa sicuramente più brutta ed infamante; continuo ad avere massima fiducia nella Magistratura e negli organi inquirenti perché credo profondamente negli uomini e nel ruolo delle Istituzioni cardini del nostro Stato. Aspetto fiducioso che facciano serenamente il loro lavoro, con la certezza di non aver fatto nulla di quello che mi viene contestato.

Poi ha aggiunto:

In un romanzo si citava il famoso proverbio “male non fare, paura non avere”, che è un mantra che -in queste ore- bussa insistente nella mia testa, per ricordarmi sempre le coordinate etiche con cui ho affrontato sempre il mio ruolo pubblico ed il mondo circostante; ma purtroppo non è questo il caso: comincio ad avere paura, per me, per la mia famiglia, per le mie figlie perché quello che mi sta accadendo è a dir poco surreale. Le mie più grandi preoccupazioni sono per loro: i miei affetti; non saprei come spiegare loro perché sia giusto che il padre sta attraversando una tragedia per aver provato a lavorare per il Bene della comunità.

Infine, l'annuncio della rassegna delle deleghe:

Nella giornata di oggi ho rimesso al Presidente De Luca, informandolo sui fatti, la delega alle infrastrutture della mobilità, perché le attuali condizioni non mi consentono più di svolgere serenamente il mio lavoro.

Gli attestati di solidarietà

Non mancano gli attestati di solidarietà che sono arrivati nelle ultime ore. Dal presente Eav, Umberto de Gregorio, altro fedelissimo di De Luca, che nei commenti scrive: "In certi momenti viene naturale la sfiducia ma occorre trovare la forza per non farsi condizionare. Chi ti conosce anche solo indirettamente sa che sei un gran lavoratore ed una persona perbene. Abbiamo bisogno di te". Ad Antonio Aiello, segretario Uil Campania: "No Luca, non posso essere d'accordo e spero che il Presidente non accetti il tuo passo indietro. Non puoi gettare alle ortiche quanto buono fatto finora. Insieme ed in sinergia, noi del sindacato e tu, abbiamo difeso i posti di lavoro e migliorato le condizioni di un servizio che era ai minimi termini. Le tue dimissioni sembrerebbero un' ammissione di responsabilità che, conoscendoti, sicuramente non hai. Ripensaci te lo chiedo da sindacalista e da cittadino campano".