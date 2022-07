Trasporto pubblico a Napoli

Trasporti Napoli, i treni della Linea 1 a settembre in funzione. Quelli Circum in ritardo Nuovi treni per la Linea 1 della metro “entro settembre”, per la Circum bisognerà attendere: “Sono acquistati e prodotti in Ucraina, ci vorrà tempo”. A parlare il sindaco Manfredi, il presidente De Luca e il ministro Giovannini, durante l’inaugurazione del nuovo parcheggio nei pressi della stazione di Napoli Centrale.

I nuovi treni della linea 1 della metropolitana di Napoli messi in linea "entro settembre", mentre per quelli della Circum bisognerà attendere: già acquistati e prodotti in Ucraina, la fabbrica è attualmente ferma a causa dell'invasione russa, e dunque ci vorrà del tempo. A parlare oggi alla Stazione Centrale di Napoli, sono stati il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente Vincenzo De Luca e il ministro Enrico Giovannini, a margine dell'inaugurazione del nuovo parcheggio multipiano nei pressi della stazione ferroviaria di Napoli Centrale.

"A settembre i nuovi treni della Linea 1"

"L'obiettivo è cercare di raggiungere in tempi più rapidi possibili la messa in linea dei treni, risultato fondamentale per migliorare il servizio sulla Linea 1 per migliorare sia la frequenza che la qualità del trasporto", ha spiegato Gaetano Manfredi. Il sindaco di Napoli ha anche aggiunto che è "difficile fare previsioni, ma per ora contiamo di mettere in linea i treni entro settembre".

"Treni Circum in ritardo? Colpa della guerra"

Il ritardo dei treni della Circumvesuviana, già acquistati, è dovuto anche all'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Giovannini: molti dei nuovi convogli sono infatti stati acquistati e costruiti in una fabbrica attualmente ferma in Ucraina a causa della guerra, "che senza dubbio sta determinando effetti molto negativi da molti punti di vista, compresa la fornitura di servizi e beni realizzati in quest'area", ha detto Giovannini.

"Il lavoro è in corso e miracoli non se ne possono fare", ha aggiunto invece De Luca a chi gli ha ricordato gli enormi disagi dei pendolari che utilizzano ogni giorno la Circumvesuviana, "ci vuole pazienza, abbiamo raccolto un'eredità vecchia di cinquant'anni. Dobbiamo fare i lavori, avevamo mezzi vecchi di 21 anni che si fermavano ogni tre chilometri".