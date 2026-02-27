Trapianto Domenico, l’infermiere di Bolzano: “Ho messo io ghiaccio secco, chirurga di Napoli ha detto che andava bene”

Il vano frigo usato per il trasporto del cuore da impiantare. La sigla è "Sala OPeratoria Chirurgia PEDiatrica"

Le indagini per fare piena luce sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo morto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli, proseguono senza sosta. Come ormai noto, gli inquirenti si sono concentrati anche sull'ospedale San Maurizio di Bolzano, dove una equipe arrivata dal Monaldi ha eseguito l'espianto del cuore destinato poi al piccolo Domenico e dove, secondo le risultanze, ci sarebbero state già alcune criticità, relative all'operazione eseguita dal team napoletano. C'è poi il nodo del ghiaccio secco nel quale è stato conservato il cuore: a questo proposito, gli inquirenti hanno ascoltato proprio l'infermiere che ha versato il ghiaccio secco nel contenitore di plastica nel quale è stato trasportato l'organo.

Come riporta il quotidiano Alto Adige, l'infermiere avrebbe dichiarato agli inquirenti di essere stato lui, in prima persona, ad aver messo il ghiaccio secco nel box con il cuore, ma di aver seguito soltanto le direttive comunicategli dal team di Napoli. "Ad un certo punto sono stato avvisato in sala che il ghiaccio era pronto. Sono uscito in presala operatoria, ho preso la scatola di polistirolo col ghiaccio, sono rientrato, l'ho mostrato alla chirurga di Napoli, e le ho detto ‘questo abbiamo'. Le ho chiesto se andasse bene e lei ha detto di sì" avrebbe raccontato l'infermiere, specificando poi che il contenitore con il quale i medici del Monaldi erano arrivati a Bolzano era "come quelli per il campeggio".

Il presidente Roberto Fico: "Pronta la relazione della Regione, attendo quella del Ministero"

Sulla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, nella mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio, si è espresso anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha dichiarato: "Io ho attivato nell'immediato tutti i poteri previsti per controllare, vigilare e comprendere cosa sia successo. La commissione che ho individuato ha concluso una relazione su quello che è successo e sul Monaldi e che è al vaglio anche del ministro, che dovrà poi fare anche la relazione con i propri ispettori".