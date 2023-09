Tragico incidente nel Sannio, un morto e 7 feriti nello scontro fra 3 auto Ancora un tragico incidente nella notte: tre automobili coinvolte, un morto e sette feriti sulla via Appia, appena fuori Forchia, nel Sannio. La vittima è un 51enne originario di Brusciano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Tragico incidente nel Sannio: tre auto coinvolte, bilancio pesantissimo di un morto e sette feriti. L'impatto è avvenuto questa notte attorno alle 4.30, lungo la statale Appia, subito dopo la cittadina di Forchia, in provincia di Benevento, in direzione di Caserta. Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente, che ha visto coinvolte tre vetture: una Focus, una CMax ed una Picasso, quest'ultima con a bordo un 51enne residente ad Arpaia, in provincia di Benevento, ma originario di Bruciano, nel Napoletano, al momento l'unica vittima del tragico impatto. Gli altri sette feriti sono stati portati tra gli ospedali San Pio, il Fatebenefratelli e l'Ave Gratia Plena di Arienzo, ma le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto, oltre al personale medico e sanitario del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Montesarchio, per le indagini ed i rilievi del caso.

Il precedente di Grazzanise di 24 ore prima

Appena ventiquattro ore fa un incidente simile era avvenuto non molto distante, sulla Strada Provinciale 147 alle spalle dell'Aeroporto Militare di Grazzanise: anche qui erano state coinvolte tre automobili, con il bilancio di un morto ed otto feriti. A perdere la vita è stato il parroco di Casapesenna, don Maurizio Granara, di 82 anni. A complicare l'intervento dei soccorsi era stato anche lo scoppio di un incendio al margine della carreggiata.