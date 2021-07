Tragedia in rosticceria a Santa Maria Capua Vetere, 34enne muore davanti ai genitori Una 34enne di Capua (Caserta) è deceduta ieri sera in una rosticceria di Santa Maria Capua Vetere, dove era a cena coi genitori dopo una passeggiata. La ragazza ha accusato un malore e ha perso conoscenza, inutili i tentativi di salvarla; sarebbe stata stroncata da un infarto. La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.

A cura di Nico Falco

Una 34enne di Capua è deceduta in una rosticceria di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove era con la famiglia per cena. La ragazza, disabile e con problemi deambulatori, sarebbe stata colta da un malore, probabilmente da un infarto; inutili i tentativi di soccorso, prima un medico che era tra i clienti del locale e poi i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla anche con l'utilizzo del defibrillatore ma non c'è stato nulla da fare. Dopo le formalità di rito la salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.

La tragedia si è consumata nella serata di ieri, 21 luglio. La 34enne era insieme ai genitori, i tre si erano fermati nella rosticceria-hamburgeria di Santa Maria Capua Vetere per mangiare un panino dopo un giro in un vicino centro commerciale e una passeggiata. Inizialmente si era pensato che la ragazza fosse rimasta soffocata da un boccone andatole di traverso ma, stando a quanto ricostruito, si sarebbe sentita male prima di cominciare a mangiare, poco dopo essersi accomodata nel locale.

Il primo a intervenire è stato un medico che era presente nel locale e che le ha praticato il massaggio cardiaco; i soccorsi sono stati subito allertati, una manciata di minuti dopo è arrivata l'ambulanza del 118. Nonostante i tanti tentativi, la ragazza è deceduta nei minuti successivi al malore. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato di Santa Maria Capua Vetere. Su disposizioni del pm di turno, visto il decesso avvenuto per cause naturali, si è scelto di non effettuare l'autopsia e il corpo è stato restituito alla famiglia.