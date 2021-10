Tragedia alla Leonardo di Pomigliano, dipendente si suicida in fabbrica Un dipendente della Leonardo è stato trovato senza vita nello stabilimento dove lavorava, in provincia di Napoli. Il corpo scoperto questa mattina da alcuni addetti, che hanno lanciato l’allarme. In base alle prime indagini si sarebbe trattato di un suicidio, non sono emersi al momento i motivi del gesto.

A cura di Redazione Napoli

Si sarebbe ucciso mentre era da solo, era già troppo tardi quando sono arrivati i colleghi e hanno lanciato l'allarme. Le indagini sono in corso, ma al momento è quella del suicidio l'ipotesi più attendibile dietro la morte di un 58enne, dipendente dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, ritrovato senza vita negli uffici dove era impiegato.

Il corpo è stato scoperto questa mattina, quando negli uffici sono arrivati alcuni addetti. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi ma quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno solo potuto constatare il decesso. Probabilmente nei prossimi giorni verrà svolta l'autopsia per accertare le cause della morte, che potrebbe risalire a diverse ore prima del ritrovamento del cadavere. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno spinto il 58enne al gesto estremo.

Alla Leonardo, in seguito alla chiamata dei responsabili del reparto dello stabilimento, sono intervenute le forze dell'ordine per l'avvio delle indagini. Durante il sopralluogo, a quanto si apprende, sono emersi elementi tali da ritenere che l'uomo si sia suicidato. Nel corso degli accertamenti gli investigatori hanno ascoltato sia gli addetti che hanno ritrovato il corpo sia alcuni colleghi del 58enne, al fine di ricostruire le sue ultime ore e cercare di risalire ai motivi della scelta.