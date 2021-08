Tragedia a Paestum, uomo annega in mare mentre raccoglie telline La vittima è Vincenzo Mantellotti, un 73enne residente a Cercola, nella provincia di Napoli e in vacanza a Paestum. L’uomo si trovava al largo, dove si era recato per raccogliere telline, ma non è riuscito a fare ritorno a riva, annegando: forse colto da un malore, che gli si è rivelato fatale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un uomo di 73 anni, Vincenzo Mantellotti, residente a Cercola, nella provincia di Napoli, è tragicamente annegato a Capaccio-Paestum, nella provincia di Salerno, mentre si trovava in mare. L'uomo, che si trovava in vacanza nella Piana del Sele con alcuni amici, era su una spiaggia in località Torre di Mare quando ha deciso di andare al largo per raccogliere telline: purtroppo, però, non è riuscito a fare ritorno a riva ed è annegato; il suo corpo è arrivato sulla battigia ed è stato trovato dagli altri bagnanti. Probabilmente, per Mantellotti fatale si è rivelato un malore: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri e il medico legale che, dopo un esame esterno della salma, ne ha disposto il rilascio.

Con l'inizio della stagione balneare, purtroppo, sono molti i malori che si sono registrati fino ad ora in Campania. Soltanto qualche giorno fa, a Ischitella, spiaggia di Castel Volturno, nella provincia di Caserta, un uomo di 62 anni originario della vicina Parete è purtroppo deceduto, vittima anch'egli di un malore. L'uomo, probabilmente, è deceduto dopo l'immane sforzo profuso per salvare il figlio, che ha rischiato di annegare: grazie anche all'aiuto degli altri bagnanti, il 62enne è riuscito a riportare a riva il figlio sano e salvo ma, una volta arrivato sul bagnasciuga è stato colto dal malore, che non gli ha lasciato scampo.