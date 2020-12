Una donna positiva al Coronavirus è stata trovata morta all'interno della sua abitazione: accade in viale Kennedy, a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli. A far scattare l'allarme sono stati i vicini della donna, un'anziana di 76 anni che, stando a quanto si apprende, viveva sola nell'appartamento: la vittima, infatti, non rispondeva al cellulare e nemmeno al campanello, così i vicini hanno allertato i soccorritori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che dopo aver cercato invano di richiamare l'attenzione della donna e di forzare la porta di ingresso, servendosi di un'autoscala sono riusciti a entrare nell'appartamento da un balcone. Una volta entrati in casa, i pompieri hanno effettuato la triste scoperta, rinvenendo l'anziana priva di vita: a nulla è valso il tempestivo intervento dei sanitari del 118.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione Fuorigrotta, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare le esatte cause della morte della donna. Come detto, la vittima era risultata positiva al Coronavirus, lo scorso 4 dicembre: era asintomatica e stava trascorrendo il periodo di isolamento domiciliare, in attesa della negativizzazione alla Covid-19. Per adesso, la morte non è attribuibile al virus, ma da un primo esame esterno sarebbe avvenuta per cause naturali: l'Autorità Giudiziaria ha comunque disposto il sequestro della salma; maggiori dettagli sulle cause del decesso della 76enne arriveranno dunque dagli accertamenti medico-legali.

In Campania, intanto, la curva del contagio resta stabile e in continua diminuzione, anche se lenta. Gli ultimi dati sui nuovi casi resi noti ieri parlando di 433 contagi su 4.650 tamponi analizzati. In diminuzione, per fortuna, anche il numero dei morti quotidiani, che ieri sono stati 33.