Traffico per gli stabilimenti balneari di Licola e Varcaturo, cambia tutto: orari e strade Traffico record a Licola e Varcaturo: maxi code per i lidi, nuove regole su orari e viabilità per evitare il caos nei weekend.

Veduta aerea di Licola Mare (comune di Pozzuoli)

Arrivare, ma soprattutto uscire, dagli stabilimenti balneari di Varcaturo e Licola, popolari zone di mare nell'area dei Campi Flegrei, è diventato complicato, per non dire impossibile. La prima ondata di caldo lo ha dimostrato: c'è gente che è rimasta anche quattro ore imbottigliata in auto in attesa di uscire dai parcheggi e immettersi sulle strade a scorrimento veloce.

Perché tutto questo traffico a Varcaturo e Licola?

Perché tutto questo caos per i lidi in provincia di Napoli? Non è certo una novità, spiega chi conosce la zona. Comunque, a questo giro, le ragioni sono piuttosto semplici: ondata di caldo, unita ai ponti di Pasqua e Pasquetta, Liberazione e Primo Maggio 2025, diffusa voglia del primo bagno dell'anno o di una passeggiata in spiaggia, scarsa propensione all'uso dei mezzi pubblici per arrivare in zona (mezzi che peraltro sono carenti in frequenza e affidabilità). Risultato? Una massa incredibile di vetture bloccate, coi motori accesi.

Il resto lo hanno fatto i social network: le immagini diffuse in tempo reale hanno imbarazzato tutti coloro che hanno poteri (e doveri) di gestione della viabilità e dell'ordine pubblico in zona. Ora, come spesso accade in questi casi, si corre ai ripari.

Le auto bloccate nel traffico il 1 maggio nel Napoletano

Chi decide sul traffico ai lidi di Licola e Varcaturo

Ci sono una serie di soggetti che hanno competenze sull'argomento viabilità. Varcaturo è frazione del popoloso comune di Giugliano in Campania (circa 120mila residenti) mentre Licola ricade tra Giugliano e Pozzuoli e consta di tre aree: Licola Borgo e Licola Lido che fanno parte di Pozzuoli, mentre Licola Mare che fa parte di Giugliano. Ieri il prefetto di Napoli ha messo tutti allo stesso tavolo convocando il Cov, Comitato operativo viabilità: si tratta di quell'organo che ha il compito di garantire sicurezza e la fluidità del traffico stradale, soprattutto in emergenza o di forte affluenza. Il Cov coordina forze dell'ordine, gestori delle infrastrutture stradali e tutti gli altri soggetti coinvolti nella gestione della viabilità (nel caso specifico comune e perfino gli stabilimenti balneari).

Cos'ha partorito questa riunione? Anzitutto una certezza: ci saranno più pattuglie in strada. Già nel corso dell'ingorgo avvenuto qualche giorno fa sono intervenute pattuglie dei carabinieri in supporto agli agenti della polizia locale di Giugliano, con preallertamento del Cot 118 e della Protezione Civile Campania per l'eventuale assistenza in caso di necessità.

Orari e strade per gli stabilimenti di Licola Mare e Varcaturo

A Giugliano dopo una crisi politica è stato nominato un commissario per la gestione provvisoria e la gestione del caso è molto legata alle decisioni della prefettura. Nell'esame delle soluzioni si terrà conto di tutti gli snodi che precedono quello di Varcaturo.

A Pozzuoli, invece, l'Amministrazione comunale ha adottato una serie di provvedimenti. Il primo: da domenica e fino al 3 giugno (per ora) nei giorni di sabato, domenica e festivi, i lidi di Licola Mare chiudono alle 7 di sera.

L'ordinanza è questa, letteralmente:

il sindaco ordina la cessazione, a decorrere dal giorno 4.05.2025 e sino a tutto il 3.06.2025 e per i giorni di sabato, domenica e festivi, dalle ore 19.00, delle attività balneari delle strutture turistico-ricettive site in territorio comunale sul tratto costiero di Licola Mare (Viale Sibilla), con contestuale divieto di prosecuzione delle stesse oltre l’orario individuato e di esercizio di qualsivoglia attività non altrimenti autorizzata.

A partire da domenica 4 maggio e fino a lunedì 3 giugno 2025, per tutte le giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi (i "rossi" sul calendario), sarà attivo il divieto di accesso e transito su viale Sibilla, all'altezza di via del Mare e via Ariete, dalle ore 17 alle ore 20 (o fino a cessata esigenza), fatta eccezione per i soli residenti. Questo provvedimento ha l'obiettivo di liberare la lunga striscia d'asfalto che costeggia gli stabilimenti. Si prevedono situazioni di tensione, considerando il business dei parcheggi in zona.

Dice il sindaco puteolano Luigi Manzoni: «Abbiamo ascoltato il grido di disagio che arriva da Licola Mare. Non possiamo permettere che una zona del nostro territorio diventi invivibile ogni volta che aumenta l'affluenza. Il rispetto per i residenti viene prima di tutto. L'Amministrazione ha già avviato un percorso per ripensare in modo strutturale la mobilità dell'area. Sono in fase di studio soluzioni alternative, tra cui l'introduzione di navette, percorsi a traffico limitato e nuove aree di parcheggio a ridosso della zona mare».