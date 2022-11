Tra la folla di piazza Garibaldi con una pistola carica in tasca, arrestato 21enne Un 21enne napoletano è stato arrestato in piazza Garibaldi: fermato tra la folla di pendolari e turisti, aveva in tasca una pistola carica.

Se ne andava in giro in piazza Garibaldi, a quell'ora piena di pendolari e turisti, con un'arma carica in tasca. I carabinieri, però, insospettiti dal suo nervosismo, lo hanno fermato e controllato, scoprendo la pistola. In manette un 21enne di Miano, periferia nord di Napoli, Benedetto D'Amanzo, già noto alle forze dell'ordine: trasferito in carcere, è ora in attesa di giudizio.

Il ragazzo è stato intercettato dalla gazzella del Radiomobile di Napoli intorno alle 7:30 di oggi, 11 novembre, a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli. I militari lo hanno visto aggirarsi tra i passanti con un atteggiamento che è parso sospetto: si guardava intorno, come se non avesse una meta, come se stesse aspettando qualcuno. Ed è stato proprio quel comportamento che ha portato al controllo. Fermato dai carabinieri, il giovane non ha opposto resistenza; dopo aver declinato le generalità gli hanno chiesto di svuotare le tasche ed è quindi partita la perquisizione personale.

E è a quel punto che è saltata fuori la pistola: una calibro 7.65 con matricola abrasa e un colpo nel caricatore. Alle domande dei carabinieri il 21enne ha fatto scena muta, borbottando qualche giustificazione ma senza spiegare da dove venisse quella pistola né il motivo per cui l'avesse portata con sé nel centro di Napoli. L'arma è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in delitti; non è escluso che il 21enne fosse stato incaricato di consegnarla a qualcuno. Per D'Amanzo si sono invece aperte le porte del carcere. Indagini sono in corso sulla sua vita privata; il ragazzo non sarebbe inquadrato in clan di camorra.