Totò, a Napoli un premio per giovani talenti in occasione dei 125 anni dalla nascita La proposta del consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais: “Una borsa di studio per i giovani artisti emergenti, nel nome di Totò”

A cura di Pierluigi Frattasi

Totò e Peppino De Filippo. Foto pubblicata dal Ministero della Cultura

Un premio Totò per giovani talenti nel campo dell'arte per festeggiare i 125 anni dalla nascita del Principe della Risata. La proposta arriva in Comune dal consigliere Gennaro Demetrio Paipais. Nello specifico, si tratterebbe di istituire "un premio alla memoria del grande attore: una borsa di studio da destinare a giovani talenti che nel 2023 contribuiranno, con la loro ricerca ed esecuzione artistica, a valorizzare la tradizione teatrale napoletana, nel solco di Napoli città della musica, del teatro, del cinema e dell'arte, in occasione di un evento che coinvolga autorevoli artisti della nostra città, nel centoventicinquesimo anno di età di Totò".

Paipais: "Una borsa di studio nel segno di Totò"

Sta facendo discutere in queste ore l'assenza dell'organizzazione di cerimonie pubbliche da parte del Comune di Napoli per omaggiare Totò, per i suoi 125 anni, che ricadevano ieri, mercoledì 15 febbraio 2023. Una dimenticanza che non è passata inosservata neanche in consiglio comunale. La richiesta del consigliere Gennaro Demetrio Paipais è stata avanzata formalmente al Sindaco Gaetano Manfredi, al Coordinatore politiche culturali del Comune di Napoli, Sergio Locoratolo, al consigliere delegato del sindaco per l'industria musica e audiovisiva, Ferdinando Tozzi ed al presidente della Commissione Cultura Luigi Carbone.

“La proposta – annuncia il consigliere Gennaro Demetrio Paipais – nasce dalla volontà di poter fondere tradizione e contemporaneità coinvolgendo sia giovani talenti sia i più grandi interpreti, che la nostra comunità vanta, della tradizione teatrale partenopea con l’obiettivo di ricordare e diffondere l'inestimabile patrimonio artistico del grande Maestro”.