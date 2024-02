Totò, a Napoli festa per i 126 anni dalla nascita. E Fiorello lo omaggia a Viva Rai2! Festa a Napoli per l’anniversario dei 126 anni dalla nascita di Totò, il “Principe della Risata”. Il tributo di Fiorello a Viva Rai2! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Festa a Napoli per l'anniversario dei 126 anni dalla nascita di Totò, il "Principe della Risata", nato nel Rione Sanità il 15 febbraio 1898. Oggi Fiorello a Viva Rai2! l'ha voluto omaggiare, indossando la classica bombetta e cantando la canzone "Malafemmena". A 56 anni dalla scomparsa, avvenuta a il 15 aprile 1967, Totò, artista poliedrico e attore protagonista indiscusso del cinema del Novecento, vanta ancora oggi milioni di ammiratori in tutto il mondo.

Nato come Antonio Vincenzo Stefano Clemente, figlio di Anna Clemente e Giuseppe De Curtis, e poi come Antonio De Curtis, nel 1933 fu adottato dal marchese Francesco Maria Gagliardi Focas di Tertiveri. È stato uno dei più grandi attori italiani del secolo scorso. Maestro del Teatro d'avanspettacolo, dove mosse i primi passi, e poi mattatore di cinema e tv, non solo nella commedia, ma anche in ruoli drammatici. Oltre 100 le pellicole che lo vedono protagonista, affiancato da altri grandissimi attori, come Peppino De Filippo, Nino Taranto, Mario Castellani, Giacomo Furia, Macario, solo per citarne alcuni.

A Napoli si aspetta l'apertura del Museo

A Napoli si aspetta ancora l'apertura del Museo di Totò, che dovrebbe sorgere nel Palazzo dello Spagnuolo, antica e splendida struttura barocca, in via Vergini, al Rione Sanità, poco distante da dove nacque. Il Museo, annunciato nel 1996, non ha mai visto la luce, a seguito di lungaggini e difficoltà burocratiche. L'ex ministro della Cultura, Dario Franceschini, in occasione della morte della figlia di Totò, Liliana De Curtis, il 3 giugno 2022, assicurò che "il Ministero è a lavoro per rendere concreta l'idea di una grande sede museale a Napoli capace di rendere onore e celebrare Totò, uno dei più straordinari, immensi artisti dell'Italia del Novecento".