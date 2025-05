video suggerito

Torre del Greco, muore Ornella Sanna: tragico incidente in Vespa con il marito Torre del Greco, tragico incidente in Vespa: Ornella Sanna, 56 anni, muore dopo 48 ore in rianimazione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Napoli

132 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ornella Sanna

Dopo 48 ore di agonia, Ornella Sanna, la commercialista 56enne di Torre del Greco, rimasta vittima di un incidente in Vespa insieme al marito, non ce l’ha fatta. La tragedia si è consumata domenica 4 maggio. Secondo quanto ricostruito, marito e moglie avevano deciso di trascorrere una giornata a Napoli per godersi una passeggiata. Con il clima primaverile, la coppia ha scelto di raggiungere la città in Vespa, ma lungo il percorso, tra Portici e San Giorgio, il mezzo ha subito un guasto improvviso.

La Vespa si è bloccata all’improvviso, causando la caduta violenta della coppia sull’asfalto. Nonostante entrambi indossassero il casco, il colpo alla testa subito da Ornella Sanna è stato fatale. I due sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale, ma le condizioni della donna sono subito apparse critiche. Nonostante i tentativi di rianimazione, il cuore della commercialista ha cessato di battere dopo circa 48 ore.

La notizia della sua morte e si è diffusa rapidamente sui social, con molti messaggi di dolore per lei e per la sua famiglia. Si legge in uno dei tanti messaggi pubblicati:

Leggi anche Incidente a Roscigno, un ragazzo di 19 anni cade dalla bicicletta e muore

Non ci credo, non voglio crederci, Ornellí mi hai spezzato il cuore, non potevi andartene così, all’improvviso! Ci eravamo incontrati poco tempo fa, insieme a tua madre, e tu eri come sempre solare, scherzosa, vivace. Sapere che non ci sei più è devastante, fa malissimo. Quanti ricordi insieme, quante serate, quante emozioni, quante danze caraibiche, sempre unite dalla passione per i balli latini. E ora tutto ciò che resta sono questi bellissimi ricordi.