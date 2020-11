Sindaco e giunta comunale in quarantena preventiva a casa a Torre del Greco: c'è un assessore positivo alla Covid19. Per i componenti dell'esecutivo cittadino, così, è scattato l'isolamento domiciliare fiduciario, in attesa dell'esito negativo del tampone. A comunicarlo è il sindaco Giovanni Palomba, che in una nota spiega: “A seguito di accertata forma asintomatica al Covid-19 di un componente della giunta comunale, è stata immediatamente predisposta l'attivazione della relativa procedura prevista, su indicazione dell'Asl Napoli 3 Sud. Restano garantite le funzioni amministrative dell'Ente”.

A Torre del Greco 331 positivi

Sono 331 i positivi al Coronavirus attualmente nel Comune di Torre del Greco, di cui 8 ricoverati e 323 in isolamento domiciliare. Ieri sono stati riscontrati 10 nuovi positivi, tutti asintomatici, e 2 guariti. Mentre i decessi totali dall'inizio della pandemia sono 22 e 179 sono i guariti. Questi i dati comunicati dal Centro Operativo Comunale, dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale, aggiornati al 1 novembre 2020. Per quanto riguarda la giunta comunale, “così come da protocollo del contact tracing – spiega il Comune – nelle prossime ore l'intero organo esecutivo e dirigenziale cittadino si sottoporrà a tamponi”.

"Prosegue, nel frattempo, l'ulteriore attività di screening ​ dei tamponi di già praticati sul territorio comunale e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio. Istituito, inoltre, dall' ASL, un ulteriore numero verde al quale è possibile rivolgersi – tutti i giorni – dalle ore 8.00 alle ore 20.00: 800936630. Il C.O.C. precisa, altresì – ai fini di una più agevole ed immediata comunicazione con i cittadini – che coloro ai quali è stato praticato il tampone e che restano, al momento, in attesa di conoscerne l’esito possono – nel pieno rispetto e tutela della privacy – rivolgersi al numero telefonico 0818830736 reperibile tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.45. Istituito anche un secondo numero di linea: 0818497030 reperibile nei medesimi giorni ed orari".