Torre del Greco, difende la fidanzata dai rapinatori: 27enne accoltellato al petto

Quando i rapinatori li hanno tirati fuori dall'auto e si è trovato faccia a faccia con due uomini armati, non ci ha pensato due volte: per difendere la fidanzata ha reagito, ha ingaggiato una colluttazione coi criminali e ha rimediato due coltellate, al petto e alla spalla. Ricostruzione della rapina sfociata nel sangue avvenuta nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, su cui stanno indagando i carabinieri.

La coppia rapinata in via Calastro a Torre del Greco

L'episodio è avvenuto intorno alle 3 di oggi, 28 gennaio, in via Calastro, dove un 27enne del posto si era fermato in automobile insieme alla fidanzata. La dinamica è attualmente in fase di ricostruzione, i carabinieri hanno ascoltato il giovane e la ragazza. Secondo il racconto della vittima, i due rapinatori sarebbero piombati loro addosso all'improvviso; probabilmente li avevano ritenuti una preda facile, confidando nel fatto che non avrebbero reagito.

Accoltellato per difendere la fidanzata

I criminali, entrambi con volto coperto, avrebbero spalancato le portiere e li avrebbero tirati fuori dall'abitacolo, minacciandoli con un coltello. A quel punto il giovane, per difendere la compagna, avrebbe reagito: ci sarebbe stata prima una colluttazione coi rapinatori, poi uno di loro avrebbe sferrato i due fendenti, colpendolo al petto e alla spalla; subito dopo il ferimento i due si sarebbero dileguati. Il 27enne è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e portato in ospedale, dove i medici hanno escluso il pericolo di vita; è stato sottoposto agli accertamenti del caso per valutare le sue condizioni di salute, ma le coltellate non avrebbero leso organi vitali.