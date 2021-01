Stop alle lezioni e chiusura della scuola per l'istituto comprensivo Giovan Battista Angioletti di Torre del Greco, nella provincia di Napoli, nei giorni 28 e 29 gennaio, per consentire gli interventi di sanificazione di tutti gli ambienti dopo che in quattro classi si sono verificati casi di positività al Coronavirus tra alunni e insegnanti. Lo ha comunicato l'istituto con una circolare, inviata ai genitori degli studenti e al personale dell'istituto, a firma del dirigente scolastico Rosaria Lo Priore: "Si comunica che nei giorni 28 e 29 gennaio 2021 l’Istituto resterà chiuso per sanificazione straordinaria in tutti i plessi, in seguito ad alcuni casi di positività a Covid Sars 19. Le attività didattiche non saranno interrotte ma continueranno a distanza con orario già applicato precedentemente".

In quarantena sono stati messi gli alunni e gli insegnanti delle classi 1A, 1B, 3A e 4A, come ha comunicato ancora l'istituto scolastico, a causa di alcuni casi di positività al Sars-Cov-2 che si sono registrati tra alunni e personale docente delle classi sopra indicate. "Trascorsi i giorni di quarantena indicati dal Dipartimento di Prevenzione di Torre del Greco – si legge in un'altra circolare inviata dal dirigente scolastico – gli alunni delle classi interessate potranno rientrare regolarmente a scuola (senza alcuna giustifica in quanto posti in quarantena dal presente dispositivo). Si precisa che, come si evince dalla comunicazione Asl allegata, un'eventuale volontaria effettuazione del tampone naso-faringeo può essere fatta a partire dal decimo giorno dall'ultimo contatto con il caso positivo".