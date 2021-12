Torre Annunziata, spara alla badante della sorella e la uccide: arrestato 81enne L’anziano è stato sottoposto a fermo. La vittima è invece una donna di 67 anni, cittadina ucraina, che faceva da badante alla sorella dell’81enne.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Si è consumato un omicidio a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 dicembre: intorno alle ore 14, un uomo di 81 anni del posto, per cause che sono ancora in corso di accertamento ha impugnato la pistola e ha sparato diversi colpi d'arma da fuoco alla badante di sua sorella, uccidendola sul colpo: la vittima è una donna di 67 anni di origine ucraina, il cui nome e cognome non sono ancora stati resi noti dagli inquirenti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, che hanno sottoposto a fermo l'anziano 81enne, il quale non ha opposto resistenza. Sul posto è intervenuto anche il pubblico ministero di turno della Procura di Torre Annunziata per gli accertamenti del caso. Fondamentale sarà il racconto dell'81enne, che dovrà spiegare al magistrato e ai militari dell'Arma il movente dietro all'omicidio della donna, che come detto lavorava come badante della sorella dell'uomo che le ha sparato.

Soltanto qualche giorno fa, proprio a Torre Annunziata, la Polizia di Stato ha fermato tre giovanissimi, ritenuti responsabili di un agguato avvenuto nella città oplontina il 12 settembre scorso, in cui è rimasto ucciso Francesco Immobile, 35 anni: l'uomo è stato freddato a colpi di pistola all'esterno della chiesa di Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Tra i fermati c'è anche un minorenne, un ragazzo di 17 anni, che secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbe fatto da autista, portando sul luogo dell'agguato, in sella a uno scooter, uno dei due che hanno effettivamente sparato al 35enne.