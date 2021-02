Un dipendente del punto vendita Leroy Merlin – nota catena di negozi dedicati all'arredamento e al bricolage – di Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, è risultato, nei giorni scorsi, positivo al Coronavirus. L'azienda, come ha fatto sapere, ha disposto tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la salute di dipendenti e clienti, provvedendo alla sanificazione di tutti gli ambienti del negozio, che sorge in via Settembrini e che risulta regolarmente aperto. Stando a quanto comunicato ancora dall'azienda, l'intervento di sanificazione è stato effettuato il giorno successivo all'ultimo turno effettuato dal dipendente risultato positivo.

"Effettuato un adeguato intervento di sanificazione e disinfezione in tutte le aree interne del punto vendita in conformità alle direttive del Ministero della Salute, utilizzando prodotti regolarmente autorizzati e registrati presso il ministero con presidio medico chirurgico" ha fatto sapere Leroy Merlin. Pertanto – fanno sapere ancora dall'azienda – come autorizzato dalle autorità competenti, il punto vendita Leroy Merlin di via Settembrini è regolarmente aperto secondo le disposizioni vigenti e opera garantendo la sicurezza per dipendenti e clienti".

Covid, i contagi a Torre Annunziata

Intanto, questa mattina, l'amministrazione comunale di Torre Annuniata ha reso noti gli ultimi dati relativi alla pandemia di Coronavirus in città: sono 48 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte di 253 tamponi analizzati. Attualmente, a Torre Annunziata sono 975 i cittadini positivi al Coronavirus, di cui 968 posti in isolamento domiciliare e 7 ricoverati in ospedale.