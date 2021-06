Pochi mesi dopo il restyle e la fine dei cantieri, e piazza Giuseppe Garibaldi torna già nel caos: degrado, furti, danneggiamenti e vandalismi sono tornati all'ordine del giorno in quello che è da sempre considerato il "biglietto da visita" del capoluogo partenopeo. Piazza Garibaldi, dove arrivano ogni giorno pendolari da tutta la provincia ma anche turisti da altre parti d'Italia e dall'estero, dopo lavori durati in eterno che hanno profondamente segnato non solo l'urbanistica ma anche la vita dei residenti, era stata finalmente restituita ai cittadini nuova di zecca.

Ma è durata poco: con l'addio alla vigilanza privata, piano piano il degrado è tornata a farla da padrone. Sono tornati anche i furti nell'area antistante la Stazione Centrale (per lo più scippi, ma non mancano le rapine vere e proprie), e spesso anche ai beni comuni: rubati i canestri del campetto di basket, danneggiate le panchine e le aiuole. Anche i marciapiedi sono tornati ad essere "mercatini" veri e propri. Distrutte anche le reti metalliche che delimitano i campetti sportivi, mentre sono comparsi anche i cumuli di rifiuti. Il degrado è tornato anche sotto forma di miseria: tante persone, indigenti, trovano riparo all'angolo con il Corso Meridionale, dormendo in strada o su improvvisati "letti" formati da cartoni. I residenti lamentano uno stato di abbandono che, dopo un periodo di tregua, sembra essere tornato in pompa magna ad avvolgere l'intera Piazza Garibaldi, con tutti i rischi che ne conseguono, così come i proprietari di strutture ricettive, già messe a dura prova dopo un anno e mezzo di pandemia da Coronavirus.