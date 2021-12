Topi in aula al Liceo Virgilio di Pozzuoli: scuola chiusa per la sanificazione Sono stati alcuni studenti a denunciare la presenza di un topo in un’aula dell’istituto, pubblicando il video del roditore sui social network.

A cura di Valerio Papadia

Un topo braccato in un angolo, vicino ai cestini dell'immondizia: non siamo per strada, però, ma in un'aula scolastica, precisamente al Liceo Virgilio di Pozzuoli, in provincia di Napoli. A denunciare lo spiacevole episodio sono stati alcuni alunni dell'istituto superiore che sorge in via Vecchia San Gennaro, nella zona della Solfatara: gli studenti hanno pubblicato un video sui social network in cui si vede il roditore in un angolo dell'aula, disorientato e indeciso su dove andare; gli studenti gridano inorriditi prima che le immagini si interrompano. Dopo la segnalazione dell'episodio, i circa 800 alunni del liceo dedicato al poeta sono stati mandati a casa e l'istituto scolastico è stato chiuso per tutti gli interventi di sanificazione del caso, di modo che le attività didattiche possano riprendere, in tutta sicurezza, nel minore tempo possibile. Intanto si indaga per scoprire come il topo si arrivato nell'aula, dal momento che, da quanto si apprende, l'istituto era stato derattizzato da poco.

Per denunciare l'accaduto gli studenti si sono rivolti anche al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, a cui hanno inviato il video che immortala il topo e che il consigliere ha poi pubblicato sui social. "Mi risulta che Asl e carabinieri sono già intervenuti per tutte le verifiche del caso mi auguro che gli studenti possano tornare al più presto a scuola in un ambiente sicuro dopo la sanificazione dell'istituto" ha dichiarato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.