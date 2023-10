Tony Colombo è in carcere, ma i biglietti per i concerti si vendono ancora Il cantante neomelodico siciliano, re delle serenate alle promesse spose, resta in carcere. Ma i biglietti dei suoi concerti si vendono ancora.

A cura di Redazione Napoli

Non risultano annullati i concerti di Tony Colombo, il cantante neomelodico siciliano in carcere dal 18 ottobre. Colombo è stato rrestato insieme alla moglie, Tina Rispoli, con l'accusa di aver finanziato attività lecite e illecite collegate al boss di Secondigliano Vincenzo Di Lauro (anch'egli in carcere), a sua volta figlio del capo della camorra dell'area Nord, Paolo Di Lauro, da tempo recluso.

Per la coppia il tribunale del Riesame ha di recente confermato la custodia cautelare in carcere: lui è nel penitenziario di Secondigliano, lei in quello di Santa Maria Capua Vetere. La cosa particolare è che risultano ancora acquistabili i biglietti per vari concerti di di Tony Colombo, "re" delle serenate alle promesse spose il giorno prima delle nozze (il suo cavallo di battaglia è la canzone "Ti aspetto all'altare"): quello a Roma (11 novembre), quello di Taranto (12 dicembre) e il grande appuntamento partenopeo, fissato per il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, al PalaPartenope di Napoli.

Il tentativo di acquisto dei ticket effettuato il 31 ottobre alle ore 10.20

Fino a ieri era presumibile che gli organizzatori attendessero l'esito della decisione al Riesame per capire se l'artista siciliano potesse o no ritornare a piede libero. Così non è stato. Oggi, martedì 31 ottobre alle ore 10.20 circa, il tentativo di acquisto dei ticket è tranquillamente effettuabile: i posti possono essere scelti e pagati. Il biglietto settore Vip costa 52 euro, l'area standard 37 mentre il terzo settore, più arretrato, 27 euro.