Thomas Raggi a Capri: il chitarrista dei Måneskin suona "Zitti e buoni" all'Anema e Core Il chitarrista dei Maneskin a Capri, ospite della taverna Anema e Core: Raggi si è anche esibito con la chitarra, suonando il brano "Zitti e Buoni"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Thomas Raggi, il chitarrista dei Måneskin, è a Capri: il 23enne romano era sull'Isola di Smeraldo per le vacanze dopo il concerto in Giappone dello scorso 19 agosto nel corso del Summer Sonic Festival di Tokyo. E nonostante la voglia di relax, ospite della taverna Anema e Core di Capri, il chitarrista della band romana si è lasciato andare una esibizione improvvisata. Presa una chitarra del gruppo musicale presente nella taverna caprese, Raggi h iniziato a suonare Zitti e Buoni, il brano che ha reso la band romana celebre in tutto il mondo e con il quale hanno vinto prima il Festival di Sanremo 2021 e poi l'Eurovision Song Contest pochi mesi dopo, polverizzando anche valanghe di record, come quello di ascolti su Spotify con quasi 4 milioni di ascolti in 24 ore.

E naturalmente, anche l'esibizione di Raggi è stata accolta tra l'entusiasmo dei presenti. Il 23enne romano è poi rimasto a festeggiare all'Anema e Core di Gianluigi Lembo, che anche questa estate ha attratto tantissimi vip: nei giorni scorsi era stata la volta di Jeremy Renner, l'attore statunitense noto tra gli altri ruoli anche per quello di Clinton Francis Barton, ovvero "Occhio di Falco", nell'universo Marvel, ma anche del rapper Anderson Paak, dell'ex stella NBA Michael Jordan, di Alex Rodriguez e, tra gli italiani, di Francesca Chillemi, Rocco Hunt, Fausto Leali. Chiara Ferragni ed Elodie.