Napoli ha il suo The Passenger: si presenta il numero della collana Iperborea dedicato alla città La fortunata rivista monotematica su città e Paesi che raccoglie il meglio tra reportage fotografici, long read e saggi narrativi, presenta il numero dedicato al capoluogo partenopeo: dalla storia dei sindaci, alla musica e nuove tendenze, dall’editoria napoletana vecchia e nuova ai quartieri della borghesia, come il Vomero. Appuntamento il 1 ottobre a Palazzo Venezia.

A cura di Redazione Cultura

Anche Napoli ha il suo The Passenger: la rivista che racconta città e nazioni attraverso reportage fotografici, long read e saggi narrativi, fortunata intuizione della casa editrice Iperborea, presenta il numero dedicato al capoluogo partenopeo. Circa duecento pagine ricche di spunti, luoghi, storie e tendenze, filtrate attraverso più occhi, raccontate in maniera diversa, a volte anche contraddittoria.

Questo portolano tra vicoli e i colori della città che peraltro rappresenta il primo racconto a più voci della Napoli del dopo lockdown sarà presentato venerdì 1 ottobre a partire dalle ore 18 a Palazzo Venezia (via Benedetto Croce, 19) dal curatore del progetto Marco Agosta e da alcuni degli scrittori e giornalisti che hanno preso parte al numero su Napoli, Raffaella R. Ferré e Piero Sorrentino.

Di cosa parla il numero di The Passenger su Napoli

La presentazione napoletana dell'ultimo numero della pubblicazione di Iperborea arriva in un periodo cruciale: tra pochi giorni ci saranno le elezioni comunali che sanciranno la fine dell'era de Magistris e apriranno la strada ad una nuova fase. Il volume si apre con una riflessione dello storico Paolo Macry sui sindaci più carismatici del Dopoguerra, «populisti ante litteram che non di rado hanno incarnato una vocazione monarchica distanziandosi dai partiti nazionali».

Ecco come la casa editrice presenta il numero, arricchito delle foto di Mario Spada, famoso per il suo lavoro documentaristico su Napoli e dalle graphic novel dell'illustratrice Cristina Portolano, che disegna una cartolina della città che cambia: