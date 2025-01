Terzo Mandato, De Luca: “A Bersani consiglio un grappino, si sta rinc…”

video suggerito

A cura di Nico Falco

"Bersani? Io gli consiglio di farsi un grappino la sera, di andare a dormire, perché si sta rincoglionendo": senza mezzi termini, e sicuramente sopra le righe ma probabilmente il linea col personaggio, la risposta che Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha dato a un cronista a margine di un appuntamento a Pagani. La questione è, ancora, la possibilità di un terzo mandato e, più nello specifico, le dichiarazioni dell'ex segretario del Partito Democratico, che nei giorni scorsi era intervenuto sulle relative polemiche.

Attualmente la legge elettorale della Campania, che prevede la possibilità di svolgere un terzo mandato, è stata impugnata dal Governo, che ha l'intenzione di bloccare quella norma e, di conseguenza, impedire a De Luca di candidarsi per la terza volta consecutiva.

Le dichiarazioni di Bersani su De Luca

A Napoli, Pierluigi Bersani aveva auspicato che si raggiungesse un'intesa tra il partito e il presidente in carica: "Io voglio bene a De Luca – aveva detto – ho sempre avuto amicizia e stima. Gli direi di prendere atto ragionevolmente della situazione, ma lo direi anche al resto del Pd che deve prendere atto della forza, della popolarità, dei risultati di De Luca e arrivare a intendersi in qualche modo. Il compromesso è una cosa nobile quando c'è di fronte una battaglia più grande".

La solidarietà del Pd Napoli a Bersani

Alle dichiarazioni di De Luca ha risposto il Partito Democratico di Napoli, tramite il presidente, Francesco Dinacci: "Quando Pierluigi Bersani parla, capita come sempre che abbia ragione. Sottoscrivo parola per parola la sua recente intervista con alcune dichiarazioni molto responsabili anche in merito alla vicenda campana e a lui do la mia piena solidarietà dopo la pessima risposta del presidente De Luca, che ha perso un'altra occasione per ritrovare il garbo e il buon senso e riconoscere la serietà delle argomentazioni".