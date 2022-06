Terrore in via Foria, sparatoria tra Falchi e criminali dopo una rapina Paura nella notte in via Foria: sparatoria tra criminali e una pattuglia dei Falchi intervenuta a seguito di una rapina. Non risultano feriti.

A cura di Nico Falco

Il luogo della sparatoria

Terrore ieri sera in via Foria, nel centro di Napoli, dove l'intervento della Polizia di Stato per una rapina si è trasformata in una sparatoria con alcuni criminali: la ricostruzione non è ancora del tutto chiara, ma a quanto apprende Fanpage.it la pattuglia dei motociclisti dei Falchi sarebbe intervenuta dopo un tentativo di rapina ai danni di un supermercato della zona.

Gli agenti avrebbero intercettato i responsabili, che avrebbero però tentato di darsi alla fuga nel traffico; in questa circostanza ci sarebbero stati i colpi di pistola, da una parte e dall'altra, che hanno causato il panico in zona. Non risultano al momento feriti. Sulla zona sono intervenute altre pattuglie della Polizia di Stato in supporto ai colleghi. I criminali bloccati si sarebbero resi responsabili, poco prima, di una rapina ai danni di una coppia.