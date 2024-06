video suggerito

Terrore ai Decumani di Napoli, sparatoria tra le strade e bomba esplosa sotto auto: danni a pizzeria Bomba a via San Biagio dei librai distrugge auto e danneggia pizzeria. Sparatoria in via Duomo. La Prefettura aumenta i controlli al centro di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Terrore ai Decumani di Napoli, con una sparatoria tra le strade e una bomba artigianale esplosa sotto un'auto parcheggiata in via San Biagio dei Librai, che ha danneggiato anche una vicina pizzeria. I due episodi sono accaduti nelle prime ore del mattino di ieri, domenica 23 giugno 2024. La sparatoria è avvenuta attorno alle 2,00 di notte, in via Duomo, angolo via Forcella, con vari colpi, probabilmente di pistola, sparati in aria. Due ore dopo, attorno alle 4,00 del mattino circa, un ordigno è deflagrato in via San Biagio dei Librai, angolo via Rocci.

Bomba a via San Biagio dei librai, sparatoria in via Duomo

La bomba era posizionata sotto una vettura intestata ad una donna 52enne, imparentata con un uomo con precedenti. A riferire l'accaduto è la Prefettura di Napoli, guidata dal Prefetto Michele Di Bari, che ha disposto l'intensificarsi dei controlli delle forze dell'ordine nella zona. Sui due episodi, al momento distinti, indaga commissariato di Polizia di Stato di Vicaria. I Decumani, con via San Biagio dei Librai, via San Gregorio Armeno e via Duomo sono da sempre una meta turistica per migliaia di visitatori ogni giorno. Al tradizionale turismo natalizio, infatti, con le visite alla via delle botteghe di presepi e pastori, si è aggiunto anche un turismo primaverile ed estivo, grazie ad una serie di attività messe in piedi sia dai commercianti che dal Comune di Napoli tutto l'anno.

La Prefettura in una nota ha spiegato:

In relazione agli eventi delittuosi registratisi nelle prime ore del mattino di ieri nella zona del Decumani di Napoli, quando si è verificata una sparatoria ed è stata fatta esplodere una bomba artigianale sotto un'auto posteggiata nella Via S. Biagio dei Librai, causando danni alla vettura e alla vicina pizzeria, il Prefetto di Napoli che aveva disposto, nell’immediatezza, l’intensificazione dei servizi di controllo sul territorio, ha sottolineato che le Forze dell’ordine stanno attuando la massima vigilanza e riservano particolare attenzione alle indagini volte all’ individuazione dei responsabili.​

La sparatoria a Forcella

Il primo episodio, come detto, è avvenuto all'angolo tra via Duomo e via Forcella, dove sono stati segnalati colpi esplosi in aria. Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato Vicaria, che hanno rinvenuto diversi bossoli calibro 9×19, utilizzati di solito per le pistole. Poco più tardi, intorno alle ore 4,30, un ordigno è esploso sotto un'auto parcheggiata in strada in via San Biagio dei librai. La parte posteriore del veicolo si è distrutta. Danneggiata lievemente anche la serranda di una vicina pizzeria. Per fortuna non si registrano feriti. Anche in questo caso indagano i poliziotti di Vicaria.