Terremoto oggi ai Campi Flegrei, magnitudo 2.3 avvertita in molte zone di Napoli La scossa con epicentro zona Pozzuoli Monte Nuovo avvenuta intorno alle ore 15.50 di lunedì 10 febbraio, stata avvertita in molti quartieri di Napoli.

A cura di Redazione Napoli

Terremoto oggi, poco dopo le 15.50 di lunedì 10 febbraio ai Campi Flegrei, con epicentro in zona Pozzuoli Monte Nuovo. La scossa magnitudo 2.3 è stata di magnitudo lieve ma sentita anche in molte zone di Napoli del quadrante Occidentale, Fuorigrotta, Bagnoli, Agnano, Pianura, a ridosso della caldera flegrea. I terremoti sono ovviamente sempre quelli collegati al fenomeno bradisismico. Solitamente le scosse flegree vengono riscontrate bene sul sismografo Ingv (uno dei tanti della rete flegrea) posizionato nei Campi della Solfatara (CSOB_HHZ). Ma stavolta l'oscillazione più ampia e evidente è sul sismografo del Monte Nuovo (contrassegnato col codice CFMN_HHZ). Il Monte Nuovo fu generato dall’ultima eruzione dei Campi Flegrei, quella del 1538.

Da giorni ormai i cittadini dell'area flegrea sono di nuovo alle prese con sciami sismici dopo un periodo di (relativa) calma, pur consapevoli del fatto che il bradisismo puteolano non è affatto in regressione e che continua il sollevamento del terreno, alla base delle scosse. Lo scorso giovedì 6 febbraio una lunga scia sismica, circa una ottantina di scosse, ha creato non poche preoccupazioni fra i residenti.