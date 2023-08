Terremoto oggi a Napoli: scossa magnitudo 2.1 ai Campi Flegrei Scossa all’alba ai Campi Flegrei, magnitudo 2.1 scala Richter. Spavento per i residenti.

A cura di Redazione Napoli

Una scossa di terremoto magnitudo 2.1 si è verificata oggi, lunedì 14 agosto 2023 a Napoli, all'alba, poco dopo le ore 5 del mattino (ore 5.18), distintamente avvertita nella zona dei Campi Flegrei, ricadente in parte nel capoluogo campano, in parte in comuni limitrofi dell'area di Pozzuoli.

L'evento tellurico è stato distintamente avvertito da tutti quei cittadini che vivono nell'area della Solfatara, da parte dei puteolani, dai napoletani dell'area di Agnano, estrema periferia Occidentale del Capoluogo. La dinamica è sempre la stessa, quella bradisismica cui ormai la gente del luogo è abituata: boato e scossa. Non sono segnalati danni a persone o cose.