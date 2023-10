Terremoto Campi Flegrei 3,6 oggi, ore 12.36. Avvertito tra Napoli e Pozzuoli. Sei scosse in pochi minuti Ai Campi Flegrei terremoto magnitudo 3,8 a 1,9 km sottoterra. Avvertito chiaramente dalla popolazione, ennesimo spavento.

Terremoto ai Campi Flegrei magnitudo 3,6 oggi, lunedì 16 ottobre alle ore 12.36 ad 1,9 km di profondità. Distintamente avvertito dalla popolazione, tra Napoli e Pozzuoli, l'evento tellurico si inscrive nell'attività bradisismica che sta preoccupando sempre più i residenti. Ci sono state successivamente altre scosse, almeno 6, di intensità minore. La terra ha tremato nell'area Flegrea, nella zona della Solfatara, fino a Fuorigrotta e Posillipo nel lato di Napoli e anche a Quarto e Bacoli sul versante dell'area puteolana.

A Fuorigrotta, ad Agnano e a Pozzuoli i bambini delle scuole elementari sono stati fatti uscire dalle classi e sono stati concentrati nelle aree comuni degli edifici scolastici. Al momento né Protezione Civile né Vigili del Fuoco riferiscono di danni a strutture, persone o cose.

Dal sismografo dell'Istituto di Geofisica e vulcanologia si evince quanto l'oscillazione sia stata ampia, quindi la magnitudo sarà sicuramente superiore a 2 scala Richter. Da stanotte sono in corso varie scosse di terremoto, ultima delle quali era stata di magnitudo 1.9. Al momento il livello di attenzione nella caldera vulcanica dei Campi Flegrei resta giallo, ovvero «di attenzione» e gli studiosi si stanno concentrando sul monitoraggio del livello del terrreno. Nel mese di settembre 2023, stando ai dati forniti dai monitoraggi Ingv il suolo flegreo si è sollevato di 1 centimetro in 3 giorni. Di recente il governo ha varato un decreto con l'obiettivo di riperimetrare la zona rossa dei Campi Flegrei per aggiornare gli eventuali piani di evacuazione e attuare nuove azioni di "mitigazione del rischio" sui palazzi più soggetti a eventi tellurici.