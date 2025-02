video suggerito

Terremoto ai Campi Flegrei oggi: intenso sciame sismico. Scossa più forte magnitudo 3.1. Scuole evacuate Intenso sciame sismico oggi mercoledì 5 febbraio ai Campi Flegrei: scosse ripetute dalle 8 del mattino, paura tra i residenti.

A cura di Redazione Napoli

Campi Flegrei svegliati da una sequenza di scosse di terremoto: oggi, mercoledì 5 febbraio, sciame sismico distintamente avvertito dalla popolazione della zona di Pozzuoli ma anche a Napoli, tra Fuorigrotta, Agnano e Bagnoli. Le scosse sono comprese tra magnitudo 1.1 e 1.4, tutte a profondità di circa 3 kmg e localizzate in zona Pisciarelli (Solfatara). Paura , scuole disertate e gente in strada dopo la sequenza di scosse. Protezione civile dei vari comuni in allerta , così come i Coc, centri operativi comunali, che riferiscono alla Prefettura di Napoli qual è la situazione.

Ci sono state 18 scosse con magnitudo superiore a 1 nel giro di un'ora (la più forte per ora è 3.1) e 40 scosse se consideriamo anche quelle con magnitudo «zero virgola», cioè inferiori all'1 della scala Richter. «Da stamattina è un continuo tremore e boati» dice una persone residente in contrada Pisciarelli, "affacciata" alla zona della Solfatara, epicentro dello sciame sismico odierno.

Lo sciame sismico di oggi ai Campi Flegrei

Questi i fatti: dopo le 8.30 tre sequenze, ripetute e più intense, di magnitudo più forte 3.1 scala Richter hanno poi definitivamente allertato l'altra fascia di popolazione, quella che arriva a Quarto e Bacoli sul lato flegreo e, sul lato napoletano, l'Arenella zona via Pigna ai piani alti, l'area di Soccavo e Pianura nel quadrante Nord Ovest del capoluogo campano. Si tratta ovviamente dell'attività bradisismica già ben nota e in fase di attento monitoraggio.

I siti dell'Osservatorio Vesuviano e dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, occhi puntati h24 sulla caldera flegrea, una delle più monitorate ma anche una delle più pericolose al mondo, riscontrano la sequenza di scosse, tutte di bassa entità ma tutte avvertite dalla popolazione residente poiché superficiali.

Il Comune di Pozzuoli conferma l'allerta per sciame sismico:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 08:03 (UTC 07:03) del 05.02.2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md=1.4± 0.3. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.

Qualche giorno fa a Fanpage, Mauro Antonio Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, aveva spiegato: «La sismicità deriva dal l'accumulo di stress legato al processo bradisismico». Sostanzialmente, questo processo è nient'affatto concluso, dunque gli studiosi si attendevano altri eventi sismici.

Preoccupazione, scuole evacuate, gente in strada

Ovviamente la scia di eventi tellurici, avvenuta nell'orario di ingresso alle scuole, ha causato un comprensibile problema e preoccupazione, soprattutto per le elementari e gli asili, dove i genitori si sono guardati bene dal lasciare i bimbi in classe. Alcuni istituti a Quarto e a Fuorigrotta sono stati rapidamente evacuati per consentire ai genitori di riprendersi i bambini e allo stesso tempo al personale scolastico di capire la situazione ed evitare scene di eccessiva preoccupazione. In altri, invece, è stato ritenuto di non interrompere le attività. Gente in strada nella zona di Agnano e della Solfatara, lì dove evidentemente le scosse sono percepite molto più intensamente.

Dice il sindaco puteolano Gigi Manzoni: «Le scosse sono state avvertite, si sono verificate in coincidenza con l'orario di ingresso delle scuole, quindi in qualche istituto lo stesso ingresso è stato ritardato. Al momento ci sono verifiche in corso sul territorio da parte della Protezione civile regionale e della Polizia municipale». A quanto apprende Fanpage anche a Pozzuoli molti genitori si sono affrettati a riprendere i figli da scuola, preoccupati per la sequenza sismica.