Terremoto a Napoli e in zona Flegrea oggi: magnitudo 2.7, avvertito nell’area puteolana Terremoto poco prima delle ore 23 di oggi nella zona flegrea.

A cura di Redazione Napoli

Poco fa una scossa di terremoto magnitudo 2.7 della scala Richter è stata distintamente avvertita nella zona flegrea, da Bacoli a Pozzuoli. Il sisma si è verificato alle 22.37.

Numerose le segnalazioni sui gruppi social che monitorano la zona della caldera dei Campi Flegrei ma nessun danno a persone o cose.

Durante il mese di ottobre 2022 nell'area dei Campi Flegrei sono stati registrati 283 terremoti con una Magnitudo massima=2.3±0.3. Di questi, 273 eventi (circa il 96% del totale) hanno avuto una magnitudo minore di 1.0 o non determinabile a causa della bassa ampiezza del segnale non chiaramente distinguibile dal rumore di fondo. 8 eventi (circa il 3%) hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 1.9 e 2 eventi (circa l'1% del totale) hanno avuto una magnitudo maggiore o uguale a 2.0. In totale sono stati localizzati 113 eventi (circa il 40% di quelli registrati) ubicati prevalentemente tra Pozzuoli, Astroni, l’area Solfatara-Pisciarelli ed il golfo di Pozzuoli con profondità concentrate nei primi 2 km e una profondità massima di circa 4 km.