Terremoti, sciame sismico nei Campi Flegrei: 8 scosse nel giro di un’ora Sciame sismico nei Campi Flegrei: otto scosse in un’ora, seppure di lieve intensità. Alcune di queste sono state avvertite dalla popolazione nel Puteolano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sciame sismico ai Campi Flegrei nel pomeriggio di oggi: otto scosse nel giro di un'ora, con magnitudo massima 1.3, si sono registrate nella zona che va da Contrada Pisciarelli alla Solfatara. Movimenti sismici in regola con la normale attività sismica della grande caldera dei Campi Flegrei, il cui livello di allerta è già da tempo di colore "giallo", ovvero di "attenzione". Del resto, le scosse che si registrano nell'area in un mese oscillano attorno alle 300 mensili.

Attività che già in passato gli esperti hanno classificato come legati al fenomeno del bradisismo: come registra la stazione gps del Rione Terra di Pozzuoli, da novembre 2005 il sottosuolo si è innalzato di circa 96,5 centimetri, di cui 63 centimetri soltanto da gennaio 2016 ad oggi. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che segue costantemente la situazione dei Campi Flegrei, i parametri geochimici "confermano le tendenze pluriennali di riscaldamento e pressurizzazione del sistema idrotermale".