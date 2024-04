video suggerito

Forte scossa di terremoto a Napoli, magnitudo 3.2. Sciame sismico ai Campi Flegrei dalla notte Uno sciame sismico è in corso dalla notte nella zona dei Campi Flegrei; registrate numerose scosse, le più forti di magnitudo 3.2 e 2.9 sulla scala Richter.

A cura di Redazione Napoli

Due forti scosse di terremoto sono state avvertite alle prime ore di oggi, giovedì quattro aprile, a Napoli: gli eventi sono stati registrati dai sismografi alle 7.14 (magnitudo 2.9 sulla scala Richter, profondità stimata 3 km, secondo i dati diffusi dall'INGV) e poco dopo, alle 7.32 (magnitudo 3.2, profondità 2.6 km); l'epicentro è stato localizzato all'altezza del porto di Pozzuoli. Farebbero parte di uno sciame sismico, in corso dalla notte nella zona dei Campi Flegrei, al confine tra la città e la provincia Ovest. Già ieri, come riportato dall'Ingv, sono state avvertite alcune scosse di terremoto con magnitudo 1.2 e profondità di 1 chilometro proprio nei Campi Flegrei.

I dati mostrati dai simosgrafi indicano che c'è uno sciame sismico in corso: tra le 3.48 di questa notte e le 7.32 sono state registrate 13 scosse, tutte nell'area dei Campi Flegrei e per la maggior parte molto superficiali (con profondità tra 0.3 e 1 km; quattro di queste hanno, invece, una profondità compresa tra 2.6 e 3 km). La magnitudo degli eventi non è stata ancora calcolata.