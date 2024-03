Terremoti ai Campi Flegrei, concluso lo sciame sismico: 52 scosse in poco più di un giorno Cinquantadue terremoti, quasi tutti di bassissima intensità tranne una decina distintamente avvertiti dalla popolazione residente nella caldera dei Campi Flegrei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato alle amministrazioni comunali che ricadono nell'area della caldera dei Campi Flegrei, la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 23:07 del 7 marzo : parliamo di 52 terremoti , quasi tutti di intensità bassa, una decina dei quali però avvertiti distintamente dalla popolazione residente. Il sisma più forte è stato uno di magnitudo massima 2.3, avvenuto nella giornata di venerdì 8 marzo.

Dunque i movimenti bradisismici che nel mese di dicembre avevano subìto una sorta di "rallentamento", non sono affatto terminati. «Il bradisismo non è finito. E non è sbagliato credere che anzi ci saranno altri fenomeni sismici simili» aveva spiegato pochi giorni fa a Fanpage.it il professor Giuseppe De Natale, Vulcanologo e dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Intanto la legge Campi Flegrei attende lo step fondamentale, quello della riparametrazione della zona rossa di rischio bradisismico, che porterà quindi a tracciare una nuova mappa che non riguarderà il rischio meramente vulcanico /sismico ma anche quelle sollecitazioni continue agli edifici privati e pubblici dovute ai micro-terremoti che si susseguono durante il bradisismo.

Lunedì 11 marzo, intanto, incontro sui fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei Presso il Villaggio del Fanciullo di Pozzuoli con l'archeologo Pierfrancesco Talamo. L'incontro dal titolo "Il popolamento antico dei Campi Flegrei" sarà introdotto dalla professoressa Raffaella De Vivo, assessore alla cultura del Comune di Quarto e dalla professoressa Gea Palumbo presidente dell'Accademia dei Campi Flegrei. Durante l'appuntamento verranno trattati i condizionamenti dei fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei sugli insediamenti antichi, in particolare durante la preistoria.