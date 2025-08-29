Terremoti ai Campi Flegrei, a Pozzuoli lavori per rendere le scuole antisismiche: alunni spostati in altre sedi

Il Comune di Pozzuoli ha annunciato che, per l’anno scolastico 2025-2026, a causa di lavori di adeguamento antisismico a numerosi edifici scolastici, alcune classi saranno spostate temporaneamente in altre sedi.

L'intensificazione dei terremoti dovuti al bradisismo nei Campi Flegrei, soprattutto tra il 2024 e il 2025, ha portato l'amministrazione di Pozzuoli, epicentro della caldera e dell'attività sismica, a correre ai ripari e a cominciare lavori di adeguamento sismico in molti edifici pubblici, tra i quali rientrano anche molte scuole della città. Ecco perché, come annunciato oggi dall'amministrazione guidata dal sindaco Gigi Manzoni, a partire da settembre il Comune intraprenderà i lavori per rendere antisismici alcune scuole della città per le quali, inevitabilmente, ci saranno dei disagi: per l'anno scolastico 2025-2026, infatti, alcune classi degli istituti coinvolti nei lavori saranno spostate temporaneamente in altre sedi.

Pozzuoli, le classi e le scuole che cambieranno sede nel nuovo anno scolastico

Pertanto, insieme all'annuncio, il Comune di Pozzuoli ha comunicato anche gli istituti scolastici che, per l'anno 2025-2026, saranno interessati dagli spostamenti e dai cambi temporanei di sede:

Plesso Diaz (succursale I.C.): spostamento di 15 classi presso l'istituto Italo Svevo a Monterusciello

Plesso Lucrino (I.C. 4): spostamento di 10 classi neo plessi Troisi e Falcone al Rione Toiano

Plesso Artiaco-Santa Lucia: spostamento di 15 classi nei moduli prefabbricati allestiti dalla Protezione Civile in via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Plesso De Filippo (I.C. 6): spostamento di 9 classi nel plesso Quasimodo al Rione Toiano

Rientro di tutte le classi al Plesso Diano (I.C. 1) dal plesso Andersen

"Stiamo procedendo all’adeguamento sismico di tutti gli edifici scolastici della città: un lavoro duro e complesso, ma indispensabile per assicurare la massima sicurezza in tutti i plessi scolastici. Inoltre, nonostante i lavori in corso che interessano numerosi edifici, anche quest’anno abbiamo deciso di non ricorrere né ai doppi turni né alla didattica a distanza (DAD), così da garantire la continuità e la qualità dell’esperienza educativa. Siamo consapevoli che questi cambiamenti potranno comportare qualche disagio, ma si tratta di un passaggio indispensabile per assicurare scuole più sicure e moderne ai nostri bambini e ragazzi" ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.