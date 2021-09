“Terapie intensive piene, sono tutti non vaccinati contro il Covid”, parla il direttore del Cotugno Il direttore generale del Cotugno, Maurizio Di Mauro: “Più del 90 per cento dei ricoverati di Covid al Cotugno oggi è non vaccinato e si arriva al 100 per cento tra i ricoverati in terapia intensiva. Abbiamo le terapie sub-intensive con pochi posti disponibili e la terapia intensiva con un solo posto libero”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’ospedale Cotugno di Napoli.

"Più del 90 per cento dei ricoverati di Covid al Cotugno oggi è non vaccinato e si arriva al 100 per cento tra i ricoverati in terapia intensiva". A lanciare l'allarme è il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, Monaldi-Cotugno, Maurizio Di Mauro, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. "In questo momento al Cotugno – spiega il manager sanitario – abbiamo le terapie sub-intensive con pochi posti disponibili e la terapia intensiva con un solo posto libero. Stiamo parlando di una struttura punto di riferimento per le malattie infettive e quindi la maggior parte delle persone vengono qui".

Il vaccino arma per sconfiggere la pandemia

Il Dg del Cotugno Maurizio Di Mauro non ha dubbi: "Il vaccino – dice – è la barriera necessaria contro il Covid e per renderlo meno aggressivo". Sono 394, intanto, i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 19.259 tamponi molecolari e test antigenici, ossia tamponi rapidi, analizzati ieri, con un tasso di positività del 2,04% cioè il rapporto tra positivi e tamponi analizzati. Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Campania per l'emergenza Covid19 pubblicato oggi, domenica 5 settembre 2021, e aggiornato alla mezzanotte di ieri, sabato 4 settembre 2021. Si registrano purtroppo altri 11 morti per Covid, dei quali 2 nelle ultime 48 ore e 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Aumentano i ricoveri Covid19 in terapia intensiva che passano da 26 a 31 (+5), mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria passano da 373 a 369 (-4). Resta elevato tuttavia il numero dei nuovi positivi: un segnale preoccupante legato anche all'avanzare del diffondersi delle varianti Covid, in particolar modo la variante Delta, in precedenza chiamata variante indiana.