Tenta di rapinare gioielleria a piazza Dante armato di sanpietrino, arrestato dai vigili tra la folla L’episodio attorno alle 13,30 nella piazza affollata. Nei guai un napoletano di 55 anni: arrestato dagli agenti della Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tenta di rapinare una gioielleria in piazza Dante, in pieno giorno, armato di un sanpietrino, ma viene arrestato dagli agenti della Polizia Locale – motociclisti del GIT e Uo Avvocata – accorsi in aiuto alla titolare. È accaduto oggi pomeriggio, attorno alle 13,00, nella famosa piazza del centro storico, piena di turisti e cittadini che la affollano anche per la presenza di tanti locali e ristoranti vicini.

Il personale del negozio minacciato con una pietra

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Ma, secondo le prime ricostruzioni, un uomo napoletano di 55 anni, verso ora di pranzo sarebbe entrato nel negozio con il volto coperto da un cappuccio, minacciando il personale con un sanpietrino che aveva precedentemente nascosto in un giornale. Il tentativo, però, non sarebbe andato a buon fine e il rapinatore sarebbe fuggito, restando però nei paraggi.

La titolare del negozio una mezz'oretta dopo sarebbe uscita dalla gioielleria per prendere una boccata d'aria, incrociando di nuovo il malfattore. Quest'ultimo avrebbe cercato di raggiungerla, ma sarebbe stato allontanato dal personale del bar vicino, corso in aiuto della donna. Il rapinatore, a quel punto, sarebbe fuggito di nuovo, urtando un motorino in transito con due persone e facendolo cadere.

A quel punto, sul posto si sono radunate decine di persone, attirate dal trambusto, per capire cosa stesse succedendo. Sono arrivati anche gli agenti dell'Unità Operativa Avvocata della Polizia Locale e del reparto motociclisti GIT.

Arrestato dalla Polizia Locale

Il 55enne è stato quindi arrestato dalla Polizia Locale, anche grazie all'aiuto dei cittadini e di un agente della Polizia Penitenziaria fuori servizio, che erano sul posto che gli avrebbero impedito la fuga, circondandolo. L'uomo è stato poi condotto negli uffici del Git e domani dovrebbe tenersi il giudizio per direttissima. Purtroppo, si tratta solo dell'ultimo episodio di illegalità che si registra a piazza Dante, importante luogo di aggregazione del centro storico cittadino. Negli scorsi giorni si erano verificate scorribande di giovani in motorino.