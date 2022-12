Tentata rapina al portavalori all’Ikea di Afragola, criminali in fuga con la pistola del vigilante Tentata rapina al portavalori nel parcheggio dell’Ikea di Afragola (Napoli): vigilanti reagiscono, banditi in fuga con la pistola di una delle guardie giurate.

A cura di Nico Falco

Hanno atteso l'arrivo del furgone portavalori ma, quando è scattato il raid, i vigilanti hanno reagito: il colpo è fallito, i rapinatori sono riusciti a prendere soltanto la pistola di una delle guardie giurate. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 10 dicembre, nel parcheggio dell'Ikea, ad Afragola, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casoria per l'avvio delle indagini; in corso i pattugliamenti della zona alla ricerca dei fuggitivi.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Stando a quanto appurato al momento, i criminali sarebbero stati appostati nell'area del parcheggio del centro commerciale, in attesa che arrivasse il furgone portavalori, probabilmente dopo aver studiato gli orari di ritiro del denaro. Avrebbero atteso che il mezzo si fermasse per le operazioni di carico per entrare in azione e si sarebbero quindi avvicinati. Non è chiaro se fossero armati, ma le tre guardie giurate avrebbero reagito e sarebbero riuscite a metterli in fuga; nella colluttazione uno dei banditi sarebbe però riuscito ad afferrare la pistola del vigilante e a portarla via.

I rapinatori, fallita la rapina, si sarebbero quindi allontanati a bordo di un veicolo non meglio indicato. Durante l'azione non risultano feriti e non sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco. I carabinieri di Casoria stanno in queste ore esaminando le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, sia quelli installati nel parcheggio del centro commerciale sia quelli che puntano sulle strade limitrofe, per individuare il veicolo dei rapinatori e ricostruire la via di fuga.