Tenta truffa dello specchietto ma dietro ci sono i carabinieri: arrestato a Sant’Anastasia I carabinieri hanno arrestato un 34enne di Sant’Anastasia: in pattugliamento, erano a pochi metri quando lo hanno visto attuare la truffa dello specchietto.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Si è affiancato all'auto del malcapitato, ha dato una manata sullo specchietto, poi ha cominciato a discutere sostenendo di essere stato urtato. Copione classico, ma con una variante imprevista: a pochi metri c'erano i carabinieri che, in un'auto civetta, hanno assistito a tutta la scena. Il truffatore è stato bloccato è arrestato: si tratta di Raffaele Biondelli, 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, residente a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli.

Nel corso della notte carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Castello di Cisterna, in un'auto priva dei colori di istituto, stavano pattugliando le strade di Sant'Anastasia quando, arrivati in via delle gemme, hanno notato due automobili che proseguivano a distanza ravvicinata. Hanno deciso di tenerle d'occhio e, poco dopo, hanno visto che uno degli automobilisti si sporgeva e colpiva lo specchietto laterale del veicolo. Subito dopo, dall'abitacolo sono partite le urla: l'uomo sosteneva di essere stato colpito durante la manovra e pretendeva di essere risarcito.

I due si sono fermati ed è arrivata la richiesta: inutile tirare in ballo le assicurazioni, per chiudere lì la storia sarebbero bastati cinquanta euro, naturalmente in contanti. La vittima, presa alla sprovvista, e probabilmente per niente allettato dall'idea di discutere con uno sconosciuto in una strada isolata e nel cuore della notte, ha finito col cedere e, seppur dubbiosa, ha deciso di pagare. Ed è stato a quel punto, proprio durante il passaggio di denaro, che i carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato il truffatore coi soldi tra le mani.