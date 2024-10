video suggerito

Tenta di strangolare la moglie, lei fugge sul balcone e chiede aiuto: 61enne arrestato a Torre del Greco La donna aveva già in passato denunciato il marito per violenza, salvo poi tornare sui suoi passi. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una vita coniugale fatta di violenze, che un uomo perpetrava sistematicamente ai danni della moglie. Fino alla serata di ieri, venerdì 18 ottobre, quando il marito violenta ha cercato di strangolare la moglie: per questo, un uomo di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri a Torre del Greco, nella provincia di Napoli.

Quando sul posto arrivano i militari della Sezione Radiomobile della locale compagnia, la vittima, una donna di 60 anni, è affacciata al balcone e, in lacrime, gridando, sta chiedendo aiuto. La donna racconta ai carabinieri dell'ennesima lite con il marito, e dell'ennesima violenza: lui ha provato a strangolarla e i segni sono ancora visibili sul suo collo. Il 61enne, che si trovava in casa, non ha reagito alle manette: è stato arrestato e portato in carcere, in attesa di giudizio. La donna, invece, è stata visitata dai sanitari del 118.

Grazie al racconto della donna, i carabinieri hanno appurato che, spesso, la vita coniugale dei due era stata contraddistinta dalle violenze dell'uomo. A tal punto che, nel 2023, la donna aveva denunciato il marito, ma poi era ritornata sui suoi passi e aveva deciso di riprovarci. Da allora, le violenza erano diventate ancora più frequenti.