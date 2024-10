video suggerito

Tenta di strangolare il marito con una cintura dopo averlo picchiato Ha tentato di strangolare il marito con una cintura, forse per dissidi di coppia: arrestata una donna a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha picchiato il marito, tentando poi di strangolarlo con una cintura: ma è stata arrestata dai carabinieri ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. Deve rispondere di maltrattamenti nei confronti del compagno che starebbe valutando la denuncia di altri episodi simili, tutti legati a forti dissidi di coppia. La vicenda è accaduta ieri sera, attorno alle 22, attirando anche la "curiosità" di residenti e passanti che hanno assistito alla scena in strada ed hanno immediatamente tempestato di telefonate il 112 richiedendo l'intervento dei carabinieri.

Da quanto ricostruito, l'uomo stava correndo in strada, nascondendosi nella sua auto: ma non facendo in tempo a bloccare le sicure, si è visto afferrare dalla moglie, che era riuscito a raggiungerlo. La donna gli avrebbe quindi avvolto la cintura alla gola, tentando di strangolarlo per poi ferirlo con un coltello da cucina. Quando una pattuglia dei carabinieri di Cercola arriva in via Leoncavallo, a Pollena Trocchia, i militari trovano l'uomo ancora in strada, con i segni del tentativo di strangolamento e varie contusioni: è proprio lui a spiegare il tutto ai carabinieri, che poco dopo raggiungono al donna, nel cortile dell'abitazione. Ritrovati coltello e cintura usati per l'aggressione: sono stati messi sotto sequestro. La donna nel frattempo è stata portata in carcere e denunciata per maltrattamenti.