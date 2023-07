Tenta di pagare abiti con soldi contraffatti, arrestato 18enne: aveva 1.350 euro di banconote false A Napoli un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dopo che è stato trovato in possesso di banconote false per un totale di 1.350 euro: ha cercato di comprare con questi soldi un vestito.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di oggi, martedì 25 luglio, gli agenti del Commissariato Montecalvario a Napoli, durante un servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto una segnalazione dalla Sala Operativa: un ragazzo di 18 anni aveva infatti provato a pagare un capo d'abbigliamento con contanti falsi. Il giovane è stato arrestato: gli sono stati trovati addosso ben 1.350 euro di banconote false.

Le forze dell'ordine allertate dai commercianti

Il diciottenne si trovava in via Vittorio Emanuele III: sarebbe entrato in un negozio e avrebbe scelto un capo d'abbigliamento. Si sarebbe poi recato alla cassa dove avrebbe tentato di pagare con del denaro che, successivamente, è risultato contraffatto. I commercianti, non appena se ne sono resi conto, hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine.

Il ragazzo aveva con sé soldi falsi per un totale di 1.350 euro

Gli investigatori sono immediatamente arrivati sul posto. Il titolare ha subito indicato il ragazzo e ha raccontato loro di quanto era accaduto: ha spiegato che aveva scelto un abito e che aveva provato a pagarlo con soldi non veri. Gli agenti si sono subito avvicinati a lui, lo hanno bloccato e hanno iniziato con la perquisizione. Gli hanno così trovato addosso ben 27 banconote in tagli di cinquanta euro per un totale di 1.350 euro.

Le banconote sono state così sequestrate. Il ragazzo invece è stato arrestato e adesso dovrà rispondere delle accuse di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Adesso gli inquirenti dovranno capire come ne è entrato in possesso: l'inchiesta potrebbe così allargarsi.