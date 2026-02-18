Tenta di forzare il distributore di preservativi, si ferisce e viene arrestato

Un 29enne è stato arrestato a Marano, sorpreso mentre forzava il distributore di contraccettivi di una farmacia; nel tentativo si è ferito alle mani.

Cappuccio sulla testa per non farsi riprendere dalle telecamere, piede di porco tra le mani: Biagio Sperante, 29enne già noto alle forze dell'ordine, si era organizzato così prima di passare all'azione. Obiettivo, sicuramente insolito: non la saracinesca di un negozio ma il distributore di preservativi di una farmacia di Marano, in provincia di Napoli. Quello che sembrava probabilmente un colpo semplice, però, si è concluso nel peggiore dei mani: si è ferito ed è stato arrestato.

Il giovane aveva preso di mira una farmacia di via San Rocco, stradone che attraversa gran parte del comune del Napoletano. E così, camuffato e con il piede di porco in mano, si era messo all'opera. Mentre tentava di forzare il distributore di contraccettivi si è trovato la pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Marano alle spalle. Situazione in cui tentare di fornire qualche giustificazione sarebbe stato inutile: ha immediatamente lasciato cadere gli attrezzi ed è scappato. Ma il tentativo di fuga si è rivelato inutile: è stato raggiunto e bloccato nel giro di pochi metri.

Addosso i militari gli hanno trovato altri arnesi da scasso. Sulle mani, invece, diverse ferite sanguinanti: verosimilmente se le era procurate poco prima, mentre tentava di avere la meglio sulla macchinetta col piede di porco. L'uomo è finito in manette per tentato furto ed è stato accompagnato nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri, in attesa di giudizio.