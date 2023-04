Tensione alla Stazione Centrale di Napoli, mancano i biglietti: tifosi cercano di forzare i tornelli Tanti disagi per gli utenti. Ai guasti sulle metro linee 1 e 2 si sono aggiunti anche i ritardi alla stazione centrale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Folla alla Stazione Centrale di piazza Garibaldi a Napoli, oggi pomeriggio, dopo la partita con la Salernitana che avrebbe potuto aggiudicare il terzo scudetto al club azzurro, ad oggi rimandato. Migliaia di persone hanno raggiunto, dopo il match, la stazione dei treni per il rientro a casa, nei comuni dell'area metropolitana, ma a causa della mancanza di biglietti si sono registrati attimi di tensione.

La Polizia ha respinto un assalto ai tornelli

Non riuscendo più a trovare biglietti disponibili, alcuni tifosi avrebbero cercato di forzare uno degli ingressi che immette all'area binari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che erano di presidio e il personale ferroviario, che sono riusciti a bloccare la carica dei tifosi e a chiudere il cancello. Gli operatori delle ferrovie hanno poi informato i viaggiatori con i megafoni di quanto si stesse facendo per risolvere il problema.

Allestito un treno speciale per Caserta

Lo stesso personale di Ferrovie dello Stato ha annunciato l'istituzione di un treno speciale per Caserta, per far fronte in questo modo alla grande affluenza di gente rimasta senza posto. Altri disagi si sono registrati nel corso della giornata a Fuorigrotta, dove, a causa di un guasto la metro Linea 2 ha registrato forti ritardi. Anche la metro Linea 1 si è fermata per circa 20 minuti nel pomeriggio. Il Comune di Napoli ha comunque revocato l'area pedonale a partire dalle ore 19,00, in anticipo rispetto alla scadenza fissata alle ore 4,00 del mattino. Mentre sono state confermate le corse prolungante di metro Linea 1 e funicolari fino alle 6 del mattino, e della metro Linea 2 fino a mezzanotte.