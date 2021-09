Temporali e grandine su Napoli e su gran parte della Campania: fulmini su tutta la costa Grandine e fortissima attività elettrica, con centinaia di fulmini caduti nel giro di poche ore su Napoli, sulla sua area metropolitana e sulla zona costiera.

Oggi non era annunciata allerta meteo sulla Campania, tuttavia i temporali hanno caratterizzato tutto il pomeriggio nell'area del capoluogo e sulla provincia ma anche su tutta la Costiera Amalfitana, dunque provincia di Salerno. Fortissima l'attività elettrica nella zona costiera con centinaia di fulmini caduti in poche ore, come si evince dai monitoraggi online. Grandinate poco dopo le 16.30 sulla città partenopea.

Per quel che riguarda la previsioni meteo, il primo fine settimana di ottobre vedrà l'avvicinamento di una perturbazione atlantica che inizierà a far piovere sull'Italia soprattutto da domenica. Tra sabato e domenica, cominceranno a soffiare venti dai quadranti meridionali che sporcheranno il cielo su molte regioni con nubi diffuse e a tratti anche compatte. Le precipitazioni attese domenica potranno presentarsi sotto forma di temporale.

Qualche giorno fa a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, aveva spiegato che avremmo avuto un ottobre carico di pioggia:

Abbiamo avuto un settembre con pochissime piogge, e complessivamente dall'inizio dell'anno sono caduti appena 400 millimetri d'acqua (la media annuale è di 1.000 mm, ndr) con umidità e caldo sopra i trenta gradi. Di conseguenza, mi aspetto un ottobre ed in generale un autunno particolarmente piovoso. L'Anticiclone delle Azzorre infatti è destinato a scomparire e lascerà il posto a perturbazioni anche consistenti. Anche se mi auguro che le piogge non siano particolarmente violente, perché potrebbero portare ad allagamenti. Questo perché spesso le caditoie cittadine non sono ripulite a dovere, ed anzi sono otturate.

